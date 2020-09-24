Ассія vs Іра: Ахат переспівала легендарний хіт Білик. АУДІО

Співачка та скрипалька Ассія Ахат подарувала нове звучання відомій пісні своєї колеги Ірини Білик - "Ти мій". І цей кавер припав до смаку самій Білик.

"Я довгий час займалася класикою і не дуже розбиралася в українській попмузиці. Проте одного разу, дуже давно, під час відпочинку на природі з друзями, я почула альбом Ірини Білик", - згадала Ахат.

"Я була шокована тим, як самовіддано всі мої друзі підспівували пісні "Ти мій". Така красива мелодія й прості слова від щирого серця. Пісня живе, а ми її любимо всі ці роки", - зазначила скрипалька.

"Вона мені сьогодні подзвонила. Сказала, що не може більше так..." фото з instagram ахат

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"Зараз мені захотілося додати в неї своє бачення, осучаснити її, але в той же час зберегти першопочаткову чарівність, завдяки якій цей трек люблять уже 25 років. І головне, я хотіла, щоб ця версія сподобалася моїй подрузі – авторці Ірині Білик", - зазначила вона.

Ірина, зі свого боку, запевнила, що їй дуже приємно, коли колеги, а надто подружки, як Ассія, бажають заспівати її пісні.

"Я знаю креативність Асії як у творчості, так і в підборі сценічних костюмів. Вона вельми незвичайна жінка. Тому я очікувала, що її версія – це буде щось неймовірне і не схоже на те, що виконувала я. І справді можу сказати: "Браво, Асіє!", - сказала вона.

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Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик стала власницею іменної зірки в центрі столиці.