19-річна донька Брежнєвої влаштувала млосну чб-фотосесію в купальнику. ФОТО

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 19-річна Соня, яка мешкає в Америці, влаштувала мініфотосесію на пляжі. Дівчина намагалася втілити образ "вінтажної крихітки".

Так вона написала в Instagram і поділилася кількома чорно-білими світлинами.

" Vintage baby" фото з instagram

19-річна Соня граційно позувала на пляжі

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Вірина донька, мабуть, уявляла себе якоюсь кінодівою золотої доби Голлівуду

Може, Мерилін?

Нагадаємо, хорошими генами Соня завдячує, зокрема, бабусі. Мама Віри Брежнєвої у свої 68 на пляжі теж дасть прикурити багатьом молодим кралям.