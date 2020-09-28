19-річна донька Брежнєвої влаштувала млосну чб-фотосесію в купальнику. ФОТО

Понеділок, 28 вересня 2020, 11:59

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 19-річна Соня, яка мешкає в Америці, влаштувала мініфотосесію на пляжі. Дівчина намагалася втілити образ "вінтажної крихітки".

Так вона написала в Instagram і поділилася кількома чорно-білими світлинами.

 
"Vintage baby"
фото з instagram 
 
19-річна Соня граційно позувала на пляжі
 
 
Вірина донька, мабуть, уявляла себе якоюсь кінодівою золотої доби Голлівуду
 
Може, Мерилін?
 

Нагадаємо, хорошими генами Соня завдячує, зокрема, бабусі. Мама Віри Брежнєвої у свої 68 на пляжі теж дасть прикурити багатьом молодим кралям.

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