"Спагеті відклалися на попі": Ешлі Грем наробила грайливих ФОТО в трусиках
П'ятниця, 2 жовтня 2020, 14:57
Американська модель плюссайз Ешлі Грем, котра вісім місяців тому народила первістка і вже встигла повернутися на подіум, порадувала фанів пікантними світлинами.
Як пожартувала жінка, своїми пишними формами вона завдячує макаронним виробам.
"Схоже, спагеті відклалися прямісінько на попі", - написала Грем у Instagram.
Як відомо, красуня любить не лише смачно попоїсти, а й завзято попрацювати в спортзалі. Вона не полишала тренувань мало не до самих пологів.
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