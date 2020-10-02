"Спагеті відклалися на попі": Ешлі Грем наробила грайливих ФОТО в трусиках

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 14:57

Американська модель плюссайз Ешлі Грем, котра вісім місяців тому народила первістка і вже встигла повернутися на подіум, порадувала фанів пікантними світлинами.

Як пожартувала жінка, своїми пишними формами вона завдячує макаронним виробам.

 
Частково одягнена Ешлі Грем наробила сексі фото 
фото з instagram грем

"Схоже, спагеті відклалися прямісінько на попі", - написала Грем у Instagram.

 
Цікава локація для зйомки
 
 
Трохи бекстейджу

Як відомо, красуня любить не лише смачно попоїсти, а й завзято попрацювати в спортзалі. Вона не полишала тренувань мало не до самих пологів.

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