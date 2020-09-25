Ешлі Грем уперше після пологів посвітила ніжкам на подіумі в Мілані

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:33

32-річна американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка у січні стала мамою вперше, повернулася на подіум.

Красуня взяла участь у кількох показах у рамках тижня моди в Мілані, що триває до 28-го вересня.

У своєму Instagram пишнотіла модель показала кілька фото з подіуму та відео з-за лаштунків. На одному з них вона зціджує молоко для синочка Айзека.

 
Грем не вперше показує, як зціджує молоко для сина 
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Backstage shenanigans at @FENDI! @silviaventurinifendi @stockdale.charlotte @pg_dmcasting @chaos

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 23 Сен 2020 в 9:28 PDT

всім, хто допоміг мені (безпечно) повернутися на злітно-посадкову смугу. Я так скучила!", - написала Ешлі. 

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mama is snatched for @etro SS21 thank you to the whole team for feeling like family the moment I met you! i’m obsessed with my Sophia Loren look!!!!! bellisima Etro!!

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 24 Сен 2020 в 10:32 PDT

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@ashleygraham giving us that Friday feeling during yesterday’s @etro show #mfw #ashleygraham

Публикация от Because Magazine (@becausemagazine) 25 Сен 2020 в 12:26 PDT

Нагадаємо, Грем повернулася до тренувань через три місяці після пологів, а в липні вже знялася в купальнику

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