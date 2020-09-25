Ешлі Грем уперше після пологів посвітила ніжками на подіумі в Мілані
32-річна американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка у січні стала мамою вперше, повернулася на подіум.
Красуня взяла участь у кількох показах у рамках тижня моди в Мілані, що триває до 28-го вересня.
У своєму Instagram пишнотіла модель показала кілька фото з подіуму та відео з-за лаштунків. На одному з них вона зціджує молоко для синочка Айзека.
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Backstage shenanigans at @FENDI! @silviaventurinifendi @stockdale.charlotte @pg_dmcasting @chaos
всім, хто допоміг мені (безпечно) повернутися на злітно-посадкову смугу. Я так скучила!", - написала Ешлі.
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@ashleygraham giving us that Friday feeling during yesterday’s @etro show #mfw #ashleygraham
Нагадаємо, Грем повернулася до тренувань через три місяці після пологів, а в липні вже знялася в купальнику.