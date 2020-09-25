32-річна американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка у січні стала мамою вперше, повернулася на подіум.

Красуня взяла участь у кількох показах у рамках тижня моди в Мілані, що триває до 28-го вересня.

У своєму Instagram пишнотіла модель показала кілька фото з подіуму та відео з-за лаштунків. На одному з них вона зціджує молоко для синочка Айзека.

Грем не вперше показує, як зціджує молоко для сина

всім, хто допоміг мені (безпечно) повернутися на злітно-посадкову смугу. Я так скучила!", - написала Ешлі.

Нагадаємо, Грем повернулася до тренувань через три місяці після пологів, а в липні вже знялася в купальнику.