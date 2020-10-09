Нікітюк у бікіні порівняла себе з молодою Шерон Стоун
Любителька жартувати і виставляти себе в купальнику Леся Нікітюк зробила це знову.
Довгонога телеведуча показалася в бікіні з пікантного ракурсу та назвалася молодою Шерон Стоун.
А ще раніше Нікітюк склала свій топ-3 статусів цієї осені.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ТОП 3 статусів цієї осені... 1. Осінь.. це коли погода шепче - Дура вдягай колготки🙂 2. Якщо восени намастити дах будинку нутеллою, взимку будуть смачні сосульки🙂 3. Якщо відключать гарячу воду, то запах осені стає яскравішим🙂 (Це для тебе @bohdan_bohdanovych_ 😂) Який статус вам подобається найбільше?👇🏻 Photo @ivaskivandrew Hair @prus_hairstylist Mum @the_artist_ka #thisismylookoftheday @answear_ua
Нагадаємо, Леся вважає себе економною та вважає, що у чоловіка в кишені мають завжди бути гроші.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Нікітюк у рожевому купальнику малювала не голого мужика на тлі турецьких гір
Нікітюк у Туреччині підставила сонцю попу в стрінгах
Млосна Нікітюк у купальнику вигнулася на тлі напівголого мужчини з пивом