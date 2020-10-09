Нікітюк у бікіні порівняла себе з молодою Шерон Стоун

Любителька жартувати і виставляти себе в купальнику Леся Нікітюк зробила це знову.

Довгонога телеведуча показалася в бікіні з пікантного ракурсу та назвалася молодою Шерон Стоун.

"Шерон Стоун. Молоді роки", - написала "скромна" Леся

"У таких трусах зручно ставити уколи", - написав один із коментаторів

А ще раніше Нікітюк склала свій топ-3 статусів цієї осені.

Нагадаємо, Леся вважає себе економною та вважає, що у чоловіка в кишені мають завжди бути гроші.

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