У бюстгальтері та прозорих колготах: Брітні Спірз ошелешила зухвалим луком
Середа, 14 жовтня 2020, 12:35
Американська співачка Брітні Спірз категорично не бажає повертатися на сцену, тож для самовираження наразі має лише Instagram.
38-річна зірка продемонструвала підписникам свій новий лук, справивши неоднозначне враження.
"Дуже боляче бачити її такою... Так химерно, з нею все добре?.. З нею не все гаразд... Хто примусив тебе робити такі фото?", - пишуть стривожені фани.
Як відомо, шанувальники Бріт давно підозрюють, що фотоблог співачка веде не сама, але епатажними витівками намагається сигналізувати, що вона в біді.
Нагадаємо, Спірз намагається вирватися з-під багаторічної опіки свого батька.
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