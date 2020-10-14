У бюстгальтері та прозорих колготах: Брітні Спірз ошелешила зухвалим луком

Середа, 14 жовтня 2020, 12:35

Американська співачка Брітні Спірз категорично не бажає повертатися на сцену, тож для самовираження наразі має лише Instagram.

38-річна зірка продемонструвала підписникам свій новий лук, справивши неоднозначне враження.

 
"Присмак червоного", - написала Брітні. Співачка вточнила, що перше фото - оригінал, а інші два, вочевидь, із фільтрами
фото з instagram спірз 

"Дуже боляче бачити її такою... Так химерно, з нею все добре?.. З нею не все гаразд... Хто примусив тебе робити такі фото?", - пишуть стривожені фани.

 
Шанувальників співачки вже давно непокоїть її дивна поведінка
 

Як відомо, шанувальники Бріт давно підозрюють, що фотоблог співачка веде не сама, але епатажними витівками намагається сигналізувати, що вона в біді

Нагадаємо, Спірз намагається вирватися з-під багаторічної опіки свого батька.

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