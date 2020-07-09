Брітні в біді? Спірз стривожила фанів дивною поведінкою на ВІДЕО

Шанувальники американської співачки Брітні Спірз уже вкотре б'ють на сполох. Вони підозрюють, що їхня улюблениця, яка вже багато років перебуває під опікою, дуже кимось залякана.

Гнітюче враження на підписників артистки справило відео, яке з'явилося в її Instagram.

У ньому 38-річна Бріт відповідає на запитання, які їй буцімто понадсилали - про улюблену страву, пісню, місце відпочинку тощо. Але рухи співачки різкі та нервові, а в голосі напруга. Свої відповіді вона звідкись читає.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 8 Июл 2020 в 2:23 PDT

"Її батько змушує її це говорити та ігнорує той факт, що тримає її в рабстві", - припускають інтернет-користувачі.

Також підписники звернули увагу на те, що Спірз сказала, що "слухала" запитання, а не читала їх. Вони припускають, що насправді артистка не має допуску до соцмереж. І, ймовірно, лише у такий спосіб вона намагається дати зрозуміти, що вона у біді.

"Повірити не можу, що вони отак тебе виставляють напоказ, бо вони вкрали твою невинність і продали її жадібному, голодному, самотньому світові індустрії розваг, а тепер тримають тебе у клітці, бо ти все ще заробляєш для них гроші...", - пишуть обурені фани.

Хтось зауважив, як абсурдно звучать слова Спірз про "шафу, забиту безкінечною кількістю дизайнерського одягу". Мовляв, у такому випадку чому зірка постійно показується лише у простецьких шортах і топах. І цьому знайшли досить моторошне пояснення.

"...Що, як хтось тримає її у заручниках або десь ховає, а щоби інші люди не стривожилися, ця особа просто використовує її Instagram і просто завантажує (фрагменти) одного й того ж довгого відео, знятого в один день, так, щоби це виглядало, ніби вона просто носить цей одяг щодня?", - написав один із фанів.

Брітні Спірз перебуває під опікою з 2008-го року

Нагадаємо, в квітні минулого року Брітні Спірз опинилася в психіатричному закладі, буцімто через сильний стрес.

Її мама Лінн та шанувальники, впевнені, що тут щось нечисто, здійняли галас у мережі під хештегом #FreeBritney та навіть влаштували пікет у Голлівуді з закликом відпустити співачку. І це спрацювало. Виписавшись із лікарні, Спірз заявила в суді, що батько запроторив її туди проти волі.

У вересні батько Брітні, Джеймі Спірз, який був її опікуном із 2008-го року, передав повноваження її менеджерці Джоді Монтгомері. У квітні мало відбутися чергове судове засідання щодо опіки над співачкою. Через пандемію коронавірусу його провести не вийшло. Суддя прийняв рішення подовжити опіку щонайменше до серпня, пише Business Insider.

Статки Брітні Спірз оцінюються в 59 мільйонів доларів.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Недосить доказів: проти батька Спірз не висунуть звинувачень у насильстві над дитиною

Зламана кістка: бойфренд Спірз показав її у лікарні та розповів, що сталося

Спірз відмовляється співати, доки її не випустять з-під опіки батька?