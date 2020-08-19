Брітні Спірз попросила суд не підпускати батька до керування її життям та грошима

Американська співачка Брітні Спірз більше не бажає перебувати під опікою свого батька Джеймі. 38-річна артистка вважає, що настав час змін.

Через свого адвоката Брітні подала відповідне звернення до суду, пишуть The Huffington Post та People.

Співачка наполягає, щоби її опікуном залишалася менеджерка Джоді Монтгомері, якій тато-Спірз тимчасово передав повноваження торік, але лишивши за собою фінансові питання. Представник артистки підкреслив, що вона лишає за собою право в майбутньому добиватися повного виходу з-під опіки.

Брітні не хоче, щоби батько знову ставав її опікуном фото з instagram спірз

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"Брітні категорично проти повернення Джеймса до ролі її опікуна", - говориться в документі.

Адвокат Спірз вирішив попередити суд, що це волевиявлення його клієнтки викличе "агресивний опір" із боку її батька.

Іще артистка вимагає, щоби її статками більше не керував батько, а був призначений кваліфікований управляючий.

"Настав момент, коли умови її перебування під опікою мусять бути істотно змінені, щоби відповідати суттєвим змінам у її нинішньому стилі життя та її волевиявленню", - зазначається в звернення до суду.

Адвокати попередили суд, що Джеймі Спірз чинитиме "агресивний опір", коли його спробують усунути від керування доньчиним життям та фінансами

Разом із цим, Брітні визнає, що перебування під опікою в цілому пішло їй на користь, "врятувало від краху, експлуатацї хижаками та фінансового занепаду", дозволило відновити статус виконавця світового класу. Але найближчим часом повертатися на сцену Спірз не бажає.

Нагадаємо, шанувальники Брітні Спірз підозрюють, що батько-опікун зловживає своєю владою над дочкою, фактично тримаючи її в заручниках. У мережі навіть створили рух "за звільнення" артистки, #FreeBritney. Джеймі в коментарі New York Post висміяв "конспірологів", підкресливши, що любить свою доньку, і що це лише їхня особиста справа.

Як відомо, торік колишній чоловік Брітні, Кевін Федерляйн звернувся в поліцію, звинувативши Джеймі в рукоприкладстві по відношенню до одного з синів артистки.

Нагадаємо, статки Брітні Спірз оцінюються в 59-60 мільйонів доларів.

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