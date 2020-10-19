Слава Камінська прокоментувала "романи" з Кацубою та Дікусаром

Після розлучення з чоловіком Едгаром Камінським співачка Слава з дуету "НеАнгели" почала ретельно приховувати своє особисте життя.

При цьому артистці постійно закидають романи з різними чоловіками, які з’являються в її Instagram. Але Славу це лише веселить.

У червні Камінська сама натякала на роман з ексдепутатом Сергієм Кацубою. І лише зараз прокоментувала ці чутки у програмі "Зірковий шлях".

"Насправді, я періодично викладаю то руку чиюсь, то ще щось, підтролюю всіх, тому що це дуже цікаво. Ось кого я не викладаю у себе в Інстаграмі – обов'язково мені приписують роман. Я кажу – я ж не жінка легкої поведінки, вибачте. З Сергієм ми дружимо дуже давно. Виклала фотку – все, мене вже засватали, я вже дітей від нього народила", – зазначила Слава.

Інтрига навколо нових стосунків Слави досі не розкрита

Але Кацуба – не єдиний відомий чоловік, з яким Камінській приписували стосунки.

"З Дікусаром у мене "роман" був, з Нікітою Добриніним. Ось хто з'являється у мене в соцмережах, тільки тому, що у мене немає статусу "заміжня", обов'язково щось приписують, щось я приховую від когось. Ні, я, звичайно, приховую, але не тих, кого викладаю", – запевнила Слава.

На роман із Дікусаром, який був її партнером у "Танцях з зірками ", Слава сама відверто натякала у своєму Instagram

Тепер співачка не хоче ділитися своїм особистим зі всім світом.

"Набридло мені вже, вистачить. Все це світське життя на екранах телевізорів. Точніше – особисте. Особисте життя повинно бути особистим – вдома і за сімома замками", – підсумувала Слава.

Цікаво, кого ще запишуть у коханці Слави...

До слова, зовсім нещодавно Слава розказувала про свого нового коханого, який її "цінує і поважає".

Фото з Instagram