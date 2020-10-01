"Цінує, любить і поважає": "НеАнгел" Слава про нового коханого, третє заміжжя та шлюбний контракт

Співачка Слава Камінська, котра торік офіційно розлучилася з батьком своїх дітей Едгаром Камінським, навіть не сумнівається, що вийде заміж іще раз.

І гідний кандидат уже є: нинішній бойфренд зірки - подейкують, це ексзаступник голови "Нафтогазу" Сергій Кацуба - підкорює зірку своїм ставленням до неї.

Про чесноти свого кавалера Слава розповіла в YouTube-програмі "Прямой вопрос".

Слава не приховує, що не самотня, але й імені свого кавалера прямо не називає фото з instagram

"Хороший. Чоловік, який мене цінує, любить та поважає. Мені достатньо", - поділилася вона.

"Я - дівчина - творча натура, мені треба надихатися. Ну ось поки надихає, все влаштовує... Ти відчуваєш емоційно, твоя людина чи ні. Мені якось все не те було, все не так, а тут емоційно - ну от все, "моє пальто", - зізналася Слава.

Своїм дітям, Леону та Лаурі, Камінська представила чоловіка як "маминого друга", але спілкування між ними не заохочує.

"А що дітям розказувати? "Це ваш новий тато?" У них є тато, вони його шалено люблять... Я стараюся, щоби поки "не конектилися" вони... Мало що, мама друга змінить...", - пояснила артистка.

У співачки є "друг"

Позбуватися прізвища колишнього чоловіка Слава наразі не планує.

"У мене двоє чудових дітей, які носять це прізвище. І взагалі це моє прізвище. Воно мені пасує", - поділилася Камінська, котру також лякає перспектива змінювати всі документи.

Але вона згодна буде розглянути прізвище наступного чоловіка, якщо воно буде красивим. Не виключає, що тоді візьме подвійне. А ще обов'язково укладе шлюбний контракт.

"Я жінка навчена вже. Шлюбний контракт підписувати потрібно. Потрібно, щоби не лишити себе з голою дупою потім, коли ти розлучаєшся з чоловіком, хтозна, чоловіки різні бувають, яка йому шлея під хвіст потрапить", - наголосила вона.

Камінська збирається вийти заміж утретє і, можливо, приєднати до прізвища екса прізвище його наступника

Камінська сподівається, що третій шлюб стане для неї останнім, але ні від чого не зарікається.

"Заміж виходити - це прикольно. Вийшов, прийшов, пішов, чому ні? По-перше, свято. Як день народження", - заявила співачка.

Нагадаємо, Едгар та Слава після розлучення змогли забути про конфлікти та "трансформувати" своє кохання в дружбу та взаєморозуміння.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Ти мудра і відкрита": ексчоловік привітав Славу "НеАнгел" з 36-річчям

Нова подружка Едгара Камінського: Він мене завойовував