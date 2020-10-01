"Цінує, любить і поважає": "НеАнгел" Слава про нового коханого, третє заміжжя та шлюбний контракт
Співачка Слава Камінська, котра торік офіційно розлучилася з батьком своїх дітей Едгаром Камінським, навіть не сумнівається, що вийде заміж іще раз.
І гідний кандидат уже є: нинішній бойфренд зірки - подейкують, це ексзаступник голови "Нафтогазу" Сергій Кацуба - підкорює її своїм ставленням до неї.
Про чесноти свого кавалера Слава розповіла в YouTube-програмі "Прямой вопрос".
"Хороший. Чоловік, який мене цінує, любить та поважає. Мені достатньо", - поділилася вона.
"Я - дівчина - творча натура, мені треба надихатися. Ну ось поки надихає, все влаштовує... Ти відчуваєш емоційно, твоя людина чи ні. Мені якось все не те було, все не так, а тут емоційно - ну от все, "моє пальто", - зізналася Слава.
Своїм дітям, Леону та Лаурі, Камінська представила чоловіка як "маминого друга", але спілкування між ними не заохочує.
"А що дітям розказувати? "Це ваш новий тато?" У них є тато, вони його шалено люблять... Я стараюся, щоби поки "не конектилися" вони... Мало що, мама друга змінить...", - пояснила артистка.
Позбуватися прізвища колишнього чоловіка Слава наразі не планує.
"У мене двоє чудових дітей, які носять це прізвище. І взагалі це моє прізвище. Воно мені пасує", - поділилася Камінська, котру також лякає перспектива змінювати всі документи.
Але вона згодна буде розглянути прізвище наступного чоловіка, якщо воно буде красивим. Не виключає, що тоді візьме подвійне. А ще обов'язково укладе шлюбний контракт.
"Я жінка навчена вже. Шлюбний контракт підписувати потрібно. Потрібно, щоби не лишити себе з голою дупою потім, коли ти розлучаєшся з чоловіком, хтозна, чоловіки різні бувають, яка йому шлея під хвіст потрапить", - наголосила вона.
Камінська сподівається, що третій шлюб стане для неї останнім, але ні від чого не зарікається.
"Заміж виходити - це прикольно. Вийшов, прийшов, пішов, чому ні? По-перше, свято. Як день народження", - заявила співачка.
Нагадаємо, Едгар та Слава після розлучення змогли забути про конфлікти та "трансформувати" своє кохання в дружбу та взаєморозуміння.
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