"НеАнгел" Слава за 2 дні до ефіру "Танців з зірками" опинилася під крапельницею

Цьогорічний сезон телешоу "Танців з зірками" продовжує супроводжуватися халепами. Спочатку телеведуча Ольга Фреймут та її партнер захворіли на COVID-19 та були змушені виконувати свій фокстрот "на удальонці". А тепер співачка Слава Камінська опинилася під крапельницею.

Як розказала зірка в Insta-сторіз, вона чимось дуже сильно отруїлася, або, як пожартувала Слава, її "намагалися отруїти конкуренти". Артистка почувалася зле з самого ранку і навіть приїхала на репетицію, але зрозуміла, що в такому стані танцювати не може. Вона повернулася додому, і їй поставили крапельницю.

Слава не змогла репетирувати свій танець через погане самопочуття скріншот із instagram

Бажаємо співачці встигнути одужати і запалити на паркеті

Як відомо, другий прямий ефір танцювального шоу відбудеться вже 6-го вересня. Нагадаємо, Слава вирішила брати участь у шоу, щоби повірити в себе.

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