Полякова в купальнику дала невтішний прогноз щодо подорожей світом

Співачка Оля Полякова засумувала за подорожами та зробила невтішний прогноз.

На її думку, світ відкриється для мандрів мінімум через рік.

Про це Оля написала у своєму Instagram, виклавши фото в купальнику.

Оля згадала про свій відпочинок та поділилася песимістичним прогнозом

"Коротше, нас туди не скоро випустять! Напишіть кому, як і мені, не вдалося на море вирватися в цьому році? Як думаєте, скільки ще світ буде закритий???? Хочете прогноз від мене? До 22го року", - напророкувала Полякова.

А ще у сторі артистка розказала, як рятується від коронавірусу. Вона п’є вітаміни С, D, цинк, риб’ячий жир, бактерії для кишечника та п’є багато води. А ще Оля носить маски та дезінфікує руки.

Нагадаємо, нещодавно концерт Полякової у Харкові спровокував "передвиборчий срач".