Венедіктова, Мендель і Полякова потрапили до сотні найвпливовіших жінок року
42-річна генпрокурорка Ірина Венедіктова стала найвпливовішою жінкою 2020 року за версією журналу "Фокус".
Видання представило свій щорічний рейтинг, складений редакційною колегією.
"Венедіктова - ідеальний член команди президента Володимира Зеленського. У минулому - професор права Харківського університету ім. Василя Каразіна, людина з незаплямованою політичною репутацією. Генпрокурорка часто називає себе "людиною президента". Каже, що готова працювати доти, доки необхідна Зеленському", - так пише "Фокус" про Венедіктову.
Перша леді Олена Зеленська, на думку "Фокуса", заслуговує лише на друге місце у рейтингу найвпливовіших жінок.
А лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко замикає топ-3.
Четвертою за впливовістю визнали заступницю голови ОП Юлію Ковалів.
А от п'яту сходинку у Топ-100, як не дивно, віддали речниці Зеленського, Юлії Мендель.
Колишня перша леді Марина Порошенко, яка цього року іде в політику, посіла лише 8-ме місце.
Також до сотні найвпливовіших жінок року потрапила телеведуча Алла Мазур, яка здолала онкологію. Їй дали 36-те місце.
Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва посіла 39-ту сходинку.
Із зірок шоубізу цього року до рейтингу найбільш впливових жінок зарахували реперку alyona alyona (42), співачку Тіну Кароль (48), продюсерку Ірину Горову (90), телеведучу Катю Осадчу (93) та співачок Олю Полякову (98) і Юлію Саніну (99).
Також до топ-100 потрапили актриси Олена Кравець (95) та Ірма Вітовська-Ванца (96).
Балерина Катерина Кухар посіла 97-му сходинку.
Легкоатлетка Марина Бех опинилася на 43-му місці, а тенісистка Еліна Світоліна стала 80-ю.
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