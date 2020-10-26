Не грудьми єдиними: Кузнєцова в мереживних трусиках похвалилася пишним задком
26 жовтня 2020, 16:00
Володарка титулу "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова вирішила нагадати, що природа щедро обдарувала її не лише бюстом. Свою дупцю в кокетливому мереживі білявка продемонструвала в Instagram.
"Важкі груди або велика попа?", - таке непросте питання Міла поставила перед підписниками.
Нагадаємо, Кузнєцова активно займається спортом, а от дієтами себе не мордує.
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