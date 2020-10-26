Не грудьми єдиними: Кузнєцова в мереживних трусиках похвалилася пишним задком

26 жовтня 2020, 16:00

Володарка титулу "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова вирішила нагадати, що природа щедро обдарувала її не лише бюстом. Свою дупцю в кокетливому мереживі білявка продемонструвала в Instagram.

"Важкі груди або велика попа?", - таке непросте питання Міла поставила перед підписниками.

 
Кузнєцова любить хизуватися формами в мережі
фото з instagram кузнєцової
 
"Родзинка" жіночки - це її видатний бюст, але попа - теж варта уваги

Нагадаємо, Кузнєцова активно займається спортом, а от дієтами себе не мордує.

 

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