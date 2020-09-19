"На дієтах не сиджу": пишногруда рекордсменка Кузнєцова розказала, як підтримує фігуру

Офіційна власниця найбільшого натурального бюсту в Україні Міла Кузнєцова зізналася, що колись комплексувала через свої форми. Зате тепер вона вважає видатні груди великим плюсом, і вони навіть допомагають їй у роботі помічницею юриста.

Про це, а ще про свої стосунки зі спортом Міла розповіла "Фактам" ICTV.

Зі слів Міли, в школі вона соромилася того, як відрізняється від інших дівчат. І їй навіть спадало на думку колись зменшити груди хірургічним шляхом. Подорослішавши, Кузнєцова, навпаки, стала ними пишатися.

Груди у Міли "фамільні" - майже всі жінки в її родині мають пишні форми фото з instagram кузнєцової

"З часом взагалі зрозуміла, що це моя родзинка. Ось зараз я працюю помічником юриста, і коли заходжу в якийсь кабінет до чиновників, то вони починають посміхатися. Всі заряджаються позитивом", - поділилася вона.

Міла не приховує, що в неї є хейтери, які пишуть їй неприємні речі в Instagram. Але вона на них не зважає, бо впевнена, людей, яким подобаються такі жінки, як вона - все одно більше.

Усіх фігуристих красунь Кузнєцова закликає вести активний спосіб життя.

Кузнєцова любить заряджати людей позитивом

"Я вважаю, що навіть дівчата, які мають пишні форми, повинні доглядати за собою, займатися спортом. Я, наприклад, ходжу в спортзал, багато плаваю, моржую, займаюся боксом, катаюся на велосипеді. Коли я в Києві, то майже кожного вечора проїжджаю 30-50 км на велосипеді", - розказала вона.

"Також я роблю масаж, щоб тримати свою шкіру в тонусі. Але на дієтах не сиджу. Просто мені подобається активний спосіб життя. Адже значно краще не сидіти перед телевізором кожного вечора, а кудись виходити, спілкуватися, гуляти", - підкреслила Міла.

Міла - дуже спортивна дівчина

Іще кралечка радить усім жінкам любити себе та не дозволяти себе принижувати чи ображати.

"Також потрібно бути відкритою до життя. Намагайтеся виходити на якісь події, зустрічі. Це підніме не тільки настрій, а й самооцінку. Дуже важливо створити правильне коло спілкування, в якому будуть максимально позитивні люди", - порадила вона.

"І наостанок, чи не найголовніше, ніколи не дозволяйте оцінювати себе іншим", - підсумувала Міла.

Нагадаємо, Кузнєцова займається боксом та боями без правил.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Міла Кузнєцова гріє найбільші груди України у Єгипті. ФОТО

Воркаут для пишних дівчат: Холлідей показала, що робить у спортзалі. ВІДЕО

"Я красива, я сильна": Lizzo показала, як тренується заради ідеальної фігури. ВІДЕО