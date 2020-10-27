Шоптенко в мінішортах попозувала на пожежній драбині

Вівторок, 27 жовтня 2020, 13:00

Танцівниця Олена Шоптенко, яка нещодавно залишила телешоу "Танці з зірками" через коронавірус , потішили прихильників новими фото.

Хореографка виклала знімок, на якому позує з голими стегнами, видершись на пожежну драбину.

"Спіймана в спробах втекти від запланованих справ", - підписала фото Олена.

 
Шоптенко посвітила натренованими ніжками 
 
"Олена та її улюблена осінь", - назвала це фото Шоптенко
 
Судячи з вигляду, Олена вже повністю оговталася від ковіда

Нагадаємо, наприкінці вересня Шоптенко з Винником захворіли на коронавірус, а вже 11-го жовтня пара оголосила про рішення піти з "Танців". 

Фото з Instagram

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