Шоптенко в мінішортах попозувала на пожежній драбині

Танцівниця Олена Шоптенко, яка нещодавно залишила телешоу "Танці з зірками" через коронавірус , потішили прихильників новими фото.

Хореографка виклала знімок, на якому позує з голими стегнами, видершись на пожежну драбину.

"Спіймана в спробах втекти від запланованих справ", - підписала фото Олена.

Шоптенко посвітила натренованими ніжками

"Олена та її улюблена осінь", - назвала це фото Шоптенко

Судячи з вигляду, Олена вже повністю оговталася від ковіда

Нагадаємо, наприкінці вересня Шоптенко з Винником захворіли на коронавірус, а вже 11-го жовтня пара оголосила про рішення піти з "Танців".

Фото з Instagram