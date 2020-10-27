Шоптенко в мінішортах попозувала на пожежній драбині
27 жовтня 2020, 13:00
Танцівниця Олена Шоптенко, яка нещодавно залишила телешоу "Танці з зірками" через коронавірус , потішили прихильників новими фото.
Хореографка виклала знімок, на якому позує з голими стегнами, видершись на пожежну драбину.
"Спіймана в спробах втекти від запланованих справ", - підписала фото Олена.
Нагадаємо, наприкінці вересня Шоптенко з Винником захворіли на коронавірус, а вже 11-го жовтня пара оголосила про рішення піти з "Танців".
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії