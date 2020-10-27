Фемілі-лук і танці: Бужинська в оксамиті зачарувала ВІДЕО з 3-річними двійнятами

Співачка Катерина Бужинська, яка нарешті більше не ховає від широкого загалу личок своїх молодших дітей, влаштувала з ними запальні танці.

Сама артистка, 3-річні Катруся та Дмитрик і їхній тато Дімітар вбралися в фемілі-лук із урочистої нагоди: дня Святого Дімітра Солунського.

Родина в оксамитовому фемілі-луці святкувала іменини Дімітара і Дмитрика

41-річна Бужинська привітала чоловіка та сина з іменинами в Instagram, розказала про їхнього святого та поділилася милими відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Екатерина Бужинская (@buzhynska) 26 Жов 2020 р. о 6:20 PDT

Нагадаємо, цього літа Катя, в якої є ще старша донька Олена, відпочивала з малюками в Греції, причому героїчно обійшлася без няні.