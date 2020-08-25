Бужинська розказала (і показала), як правильно носити декольте. ФОТО

Співачка Катерина Бужинська, яка полюбляє сміливі декольтовані вбрання, вирішила повчити жінок, як демонструвати свої принади "із гідністю".

Вона написала про це великий пост у Instagram, проілюструвавши власним фото.

"...Декольте мусить бути одне, тому виключіть інші оголені "моменти", - закликала Катя.

Катя та її "оголені моменти" фото з instagram бужинської

"Оцініть виріз із точки зору естетики. Чи подобається вам, як воно на вас сидить? Чи не показуєте ви зайвого? Чи комфортно вам у такому відвертому образі? Якщо з цим усе гаразд, переконайтеся, що стан вашої шкіри на грудях дозволяє її відкрито демонструвати", - порадила артистка.

Бужинська рекомендує обирати декольтовані плаття довжиною хоча би до колін, надаючи перевагу пишним спідницям. Топи ж із вирізом радить комбінувати з класичними брюками.

Бужинська може давати майстеркласи з носіння декольтованих вбрань

"Будь-яке вбрання з пікантними деталями пропускайте крізь фільтр своїх відчуттів. Якщо вам комфортно, і ви почуваєтеся королевою, отже, все зроблено правильно", - зазначила співачка.

Нагадаємо, як хвалилася свого часу Катя, своєю фігурою вона цілком завдячує генетиці та може навіть їсти торти на ніч.

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