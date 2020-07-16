"Боже, дай мені сил": Бужинська без няні відпочиває в Греції з 3-річними двійнятами. ФОТО
Співачка Катерина Бужинська гайнула на відпочинок до Греції з молодшими дітьми, 3-річними двійнятами Катрусею та Дмитриком. І зірковій мамі доводиться непереливки, адже їх не супроводжує няня.
Про це Катя повідомила в Instagram, попросивши інших багатодітних матусь ділитися з нею лайфхаками. Один із хештегів, які поставила артистка до свого допису, дуже правдивий - #божедаймнесил.
Як відомо, віднедавна Бужинська вже не приховує обличчя малюків від широкого загалу, тож має змогу вільно ділитися фото зі своїх канікул.
Нагадаємо, за потреби Катерині по силах не лише впоратися з 3-річною двійнею, а й попрацювати дитячим перукарем.
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