Дубілет уперше показав свою дівчину зі світу моди

35-річний ексміністр Дмитро Дубілет, виявляється, має дівчину зі світу моди.

Розлучений бізнесмен показав її у своєму Instagram.

Обраницею Дубілета стала фешн-директорка українського Vogue Юлія Пеліпас, яка влітку втрапила у медіаскандал через власну помилку.

Юлія теж запостила фото разом із Дмитром

Як відомо, торік Дубілет розлучився з дружиною Катериною Кузьменко, з якою був разом ще з університету. Дітей у пари немає. А в Пеліпас є донька і син від попередніх стосунків.