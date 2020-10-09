Дубілет уперше показав свою дівчину зі світу моди
35-річний ексміністр Дмитро Дубілет, виявляється, має дівчину зі світу моди.
Розлучений бізнесмен показав її у своєму Instagram.
Обраницею Дубілета стала фешн-директорка українського Vogue Юлія Пеліпас, яка влітку втрапила у медіаскандал через власну помилку.
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На днях моя девушка Юля принимала участие в одной международной конференции. Нахожусь под большим впечатлением, поделюсь с вами. Обычно эта конференция проходит в Париже. Но сейчас из-за коронавируса организаторы решили провести ее в виртуальном мире — с помощью очков виртуальной реальности. Всем спикерам прислали по почте в подарок очки Facebook Oculus (что может показаться дорогим, пока не сравнишь это с арендой в центре Парижа). Слушатели также участвовали с помощью очков либо просто смотрели трансляцию. Все было похоже на обычную конференцию. Несколько сот человек собрались в виртуальном павильоне. Участники ходили между сценами, слушали спикеров, общались друг с другом. Но были и свои особенности. Например, перед началом конференции к Юле подошла какая-то участница и начала ей грозно шептать «I’m gonna eat your soul... I’m gonna eat your sooooul....” (Я съем твою душу). Бедная Юля, которая не до конца разобралась, как блокировать таких психов или хотя бы убегать от них, просто стояла, оторопев, пока организаторы не забрали ее на бекстейдж. Да-да, там был бекстейдж, где спикеры и модераторы познакомились и обсудили план выступления. Выступление прошло гладко. Юля (то есть, ее 3D-аватар) вещала, зрители слушали, а в конце задавали вопросы. Единственное, что неудобно, — у спикеров нет возможности пользоваться шпаргалкой. Не обошлось без курьезов. После выступления Юля сошла со сцены и разговорилась с одним из участников. И допустила ошибку, которую все мы допускали в Зуме — забыла выключить микрофон. В результате весь зал несколько минут слушал этот разговор, пока в дело не вмешались организаторы. А потом всех спикеров попросили пройти в отдельный зал для коллективного фото 🤷♂️ Затем я отобрал у Юли очки и решил походить по этому пространству сам. Очень прикольно, скажу я вам! Например, там была рядом баскетбольная площадка, на которой я попрактиковался в трехочковых. Пока что графика не шибко реалистичная, но, уверен, уже через несколько лет все будет выглядеть, как в кино! В конце я решил уйти красиво и выпрыгнуть с последнего этажа за окно. Жаль, система не разрешила. В общем, киберпанк наступает, а добровольная Матрица — все ближе!
Як відомо, торік Дубілет розлучився з дружиною Катериною Кузьменко, з якою був разом ще з університету. Дітей у пари немає. А в Пеліпас є донька і син від попередніх стосунків.