Лаконічна, шикарна та з розрізом для Вови: жінка Остапчука розказала про свої весільні сукні

Новоспечена дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина розказала, чому на весіллі була аж у трьох сукнях.

До того ж, нотаріуска в Instagram описала, як саме обирала кожен образ.

"Почнемо з того, чому їх було 3?! Коли я почала планувати своє весілля, то відразу подумала, що хочу якось розділити свої наряди. Спочатку думала їх буде два, але потім подумала, що хочу надіти вуаль, це просто писк моди. Ну і все, понеслася ...", - зізналася Христина.

Весілля відбулося ще 15-го жовтня у заміському ресторанному комплексі

"Перший мій образ такий дуже лаконічний, як сказала одна подруга, що я як принцеса в ньому. Одягнувши це плаття, я відразу зрозуміла, що воно моє і воно саме для першого мого виходу", - пише дружина Остапчука.

"Далі я почала пошуки другого образу, мені хотілося щось таке ось моє, щоб лаконічно, але шикарно. Щоб не як у всіх! Я об'їздила всі салони, все було начебто так .... але ніби й ні… Але коли я побачила його і приміряла, я просто зрозуміла - Ось ВОНО МОЄ плаття мрії", - зазначила Христина.

"Воно блищить нереально красиво, хоча там немає жодного каменю, але атлас зі срібною ниткою - це дорого і стильно!!!! І не стиль Бохо, його зараз дуже багато в кожному салоні і на кожній нареченій", - зауважила Остапчук

"Образ номер три вималювався сам по собі. Вова дуже любить, коли у мене на нозі розріз, я врахувала його побажання, і хотілося щось уже з блискітками, так як світло софітів і танці, самі розумієте", - пояснила Христина.

"Я отримала мільйон компліментів на весіллі і після весілля!", - похвалилася Кріс

Нагадаємо, у подружжя Остапчуків є цілий фільм про їхнє весілля.