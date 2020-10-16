Під госпел-хор та Сердючку: як одружувалися Володимир та Христина Остапчуки

15-го жовтня відбулося пишне весілля шоумена Володимира Остапчука та його обраниці Христини. Гуляли його в ресторані під Києвом.

А як то було, вже можна побачити у Instagram молодят, фотографів та організаторів свята.

Володимир Остапчук узяв заміж Христину Горняк

Упродовж весілля наречена змінила три вбрання: дві сукні Христина придбала у весільних салонах, а третю - пошила в ательє за власним ескізом.

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"Мої емоції не передати словами. Сьогодні я сказала "так" своєму коханому чоловікові. Вова, я дякую тобі за все те, що ми проживаємо з тобою кожен день разом, за це незабутнє свято, за те, що все пройшло, як в моїх мріях, і за все те, що у нашої сім'ї ще попереду. Люблю, ціную тебе і вірю: разом ми зможемо все!", - цитує обраницю Остапчука "Зірковий шлях".

Після весілля нотаріуска мала намір взяти чоловікове прізвище

Зворушений наречений упродовж весілля плакав далеко не один раз

Христина до свого нареченого виходила під спів госпел-хору. А вже пізніше молодята й гості запалювали під Вєрку Сердючку.

Трохи передвесільної Христини

Своєю обітницею наречена теж змусила Вову зронити сльозу

Нагадаємо, лав-сторі Вови та Христини розпочалася теж із весілля: Остапчук його вів, а нотаріуска була гостею. Як відомо, на той момент шоумен був одружений із матір'ю двох своїх дітей Оленою Войченко. З нею він розлучився в березні, а в серпні романтично освідчився Христині.

Фото пресслужби, з Instagram Христини Остапчук, фотографів Юрія Реви, Маші Голуб, Дмитра Тараненка та засновниці Love agency Ольги Телпіс

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