"Фільм, де ми - герої": молодята Остапчуки показали драйвове ВІДЕО зі свого весілля
Новоспечене подружжя, Володимир та Христина Остапчуки гайнули насолоджуватися медовим місяцем до Туреччини, але не забувають оновлювати свої Instagram.
Шоумен та його дружина-нотаріуска вирішили поділитися з підписниками весільним відео.
"...Коли я дивлюся та слухаю наші слова одне одному, в мене таке враження, що це - фільм, де ми - герої, стоїмо в телефонній будці та, подзвонивши одне одному, читаємо листи кохання, а на екрані наше життя в одному дні...", - поділилася Христина.
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"Разом ми можемо все. Я би хотів поставити наше весілля на slowmo, пережити ще раз, і навіть зараз, коли пишу ці рядки - розпливаюся в усмішці та ніжності", - зізнався Вова.
Запостили Остапчуки й свою раніше відзняту "не ванільну" лав-сторі.
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А ще Христина в сторі відповіла на закид щодо того, що вона зруйнувала попередній шлюб телеведучого.
Нагадаємо, як розказувала колишня дружина Остапчука, Олена Войченко, Христина - не перша жінка, з якою він її зраджував.
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