"Фільм, де ми - герої": молодята Остапчуки показали драйвове ВІДЕО зі свого весілля

Новоспечене подружжя, Володимир та Христина Остапчуки гайнули насолоджуватися медовим місяцем до Туреччини, але не забувають оновлювати свої Instagram.

Шоумен та його дружина-нотаріуска вирішили поділитися з підписниками весільним відео.

"...Коли я дивлюся та слухаю наші слова одне одному, в мене таке враження, що це - фільм, де ми - герої, стоїмо в телефонній будці та, подзвонивши одне одному, читаємо листи кохання, а на екрані наше життя в одному дні...", - поділилася Христина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений kristygor (@kristygor) 18 Жов 2020 р. о 9:56 PDT

"Разом ми можемо все. Я би хотів поставити наше весілля на slowmo, пережити ще раз, і навіть зараз, коли пишу ці рядки - розпливаюся в усмішці та ніжності", - зізнався Вова.

Запостили Остапчуки й свою раніше відзняту "не ванільну" лав-сторі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 17 Жов 2020 р. о 8:49 PDT

А ще Христина в сторі відповіла на закид щодо того, що вона зруйнувала попередній шлюб телеведучого.

Нагадаємо, як розказувала колишня дружина Остапчука, Олена Войченко, Христина - не перша жінка, з якою він її зраджував.

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