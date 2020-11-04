Лобода в рожевій перуці продовжила жахливе свято для доньки
4 листопада 2020, 11:05
Співачка Світлана Лобода зі своєю 9-річною донькою Євою влаштували імпровізовану фотосесію в рожевій перуці, яку надягали по черзі.
"Коли Helloween минув, а твоя донька вимагає продовження бенкету", - пояснила артистка.
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Як відомо, молодшій Свєтиній доні, Тільді два з половиною рочки, і в "моторошних" розвагах вона поки участі не бере. Нагадаємо, нещодавно співачка, котра досі офіційно не оголосила імені дитини, заінтригувала каблучкою на безіменному пальці.
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