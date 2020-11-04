Лобода в рожевій перуці продовжила жахливе свято для доньки

4 листопада 2020, 11:05

Співачка Світлана Лобода зі своєю 9-річною донькою Євою влаштували імпровізовану фотосесію в рожевій перуці, яку надягали по черзі.

"Коли Helloween минув, а твоя донька вимагає продовження бенкету", - пояснила артистка.

 
У Свєти та Єви триває Хелловін
 
Дівчата попустували в одній на двох рожевій перуці
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 3 Лис 2020 р. о 7:51 PST

Як відомо, молодшій Свєтиній доні, Тільді два з половиною рочки, і в "моторошних" розвагах вона поки участі не бере. Нагадаємо, нещодавно співачка, котра досі офіційно не оголосила імені дитини, заінтригувала каблучкою на безіменному пальці.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів