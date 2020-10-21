Лобода на вечірці у Дубаї засвітила каблучку на безіменному пальці

Своє 38-річчя співачка Світлана Лобода відзначила у вузькому колі друзів в одному з ресторанів Дубая.

У закритому залі, прикрашеному сотнями свічок і куль, в розкішній сукні і з танцями до ранку.

Але в Instagram Лобода показала лише два фото себе, на яких підписники помітили каблучку.

Може, Світлана сама купила каблучку і вирішила подратувати фолловерів?

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Діамант прикрашав безіменний палець Світлани, що наводить на думки про заручини. Але зірка, як завжди, зберігає інтригу навколо свого особистого життя.

А, може, це все-таки обручка від її коханого?

Нагадаємо, молодшій доньці Лободи уже 2,5 роки, а ми досі не знаємо, хто її батько. За чутками, це фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн.