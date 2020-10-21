Лобода на вечірці у Дубаї засвітила каблучку на безіменному пальці
21 жовтня 2020, 14:22
Своє 38-річчя співачка Світлана Лобода відзначила у вузькому колі друзів в одному з ресторанів Дубая.
У закритому залі, прикрашеному сотнями свічок і куль, в розкішній сукні і з танцями до ранку.
Але в Instagram Лобода показала лише два фото себе, на яких підписники помітили каблучку.
Діамант прикрашав безіменний палець Світлани, що наводить на думки про заручини. Але зірка, як завжди, зберігає інтригу навколо свого особистого життя.
Нагадаємо, молодшій доньці Лободи уже 2,5 роки, а ми досі не знаємо, хто її батько. За чутками, це фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн.
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