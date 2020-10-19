Іменинниця Лобода у прозорому ліфчику показалася у ванні з шампанським і трояндами
18-го жовтня співачці Світлані Лободі виповнилося 38 років. З цієї нагоди артистка написала пост, у якому подякувала всім та запевнила, що вона щаслива.
Проілюструвала свої слова іменинниця фотографіями у прозорому бюстгальтері, лежачи у ванні з келихом шампанського і величезним букетом троянд.
"Сьогодні я щаслива, як ніколи. І нехай це почуття триватиме якомога довше! У мене є все про що я мріяла ... і навіть більше. У мене є ви, ваша любов, обожнювана сім'я. У мене є ти... З любов'ю і вдячністю, ваша LO", - написала Лобода.
Нагадаємо, нещодавно Лобода змінила зачіску та заявила про час змін.
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