Іменинниця Лобода у прозорому ліфчику показалася у ванні з шампанським і трояндами

18-го жовтня співачці Світлані Лободі виповнилося 38 років. З цієї нагоди артистка написала пост, у якому подякувала всім та запевнила, що вона щаслива.

Проілюструвала свої слова іменинниця фотографіями у прозорому бюстгальтері, лежачи у ванні з келихом шампанського і величезним букетом троянд.

"Сьогодні я щаслива, як ніколи. І нехай це почуття триватиме якомога довше! У мене є все про що я мріяла ... і навіть більше. У мене є ви, ваша любов, обожнювана сім'я. У мене є ти... З любов'ю і вдячністю, ваша LO", - написала Лобода.

Свєта у свій день народження посвітила сосками в прозорому ліфчику

"У мене є ти", - загадково написала Лобода, певно, звертаючись до коханої людини

Нагадаємо, нещодавно Лобода змінила зачіску та заявила про час змін.

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