Лобода в зеленому бікіні порелаксувала з молодшою донею біля басейну

Співачка Світлана Лобода показала, як виглядає один із найкращих днів на її календарі.

Це був релакс біля басейну разом із молодшою дочкою Тільдою у Греції.

Обличчя малої Світлана знову не показала, зате себе в зеленому бікіні продемонструвала у різних позах.

Цікаво, коли вже Лобода покаже личко своєї молодшої доні ...

І скаже нарешті, хто ж її тато

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