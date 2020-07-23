Лобода в зеленому бікіні порелаксувала з молодшою донею біля басейну

23 липня 2020, 11:00

Співачка Світлана Лобода показала, як виглядає один із найкращих днів на її календарі.

Це був релакс біля басейну разом із молодшою дочкою Тільдою у Греції.

Обличчя малої Світлана знову не показала, зате себе в зеленому бікіні продемонструвала у різних позах.

 
Цікаво, коли вже Лобода покаже личко своєї молодшої доні...

 
І скаже нарешті, хто ж її тато
 

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