Лобода в зеленому бікіні порелаксувала з молодшою донею біля басейну
23 липня 2020, 11:00
Співачка Світлана Лобода показала, як виглядає один із найкращих днів на її календарі.
Це був релакс біля басейну разом із молодшою дочкою Тільдою у Греції.
Обличчя малої Світлана знову не показала, зате себе в зеленому бікіні продемонструвала у різних позах.
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