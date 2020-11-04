"Справжня я": Брежнєва в купальнику та кросівках подуркувала на камеру

4 листопада 2020, 11:38

Співачка Віра Брежнєва буває не лише гламурною та шикарною, а й досить часто показує себе натуральну – без сценічного образу та гриму.

Саме це вона зробила нещодавно, виклавши кілька фото в купальнику та кросівках. На знімках Віра не стримує себе і дуркує перед камерою.

"Я справжня", - пише співачка про ці знімки.

 
Брежнєву в купальнику не бачив хіба що ледачий

 
Серйозна та сумна Віра
 
А це Віра-пустунка

Нагадаємо, під час карантину Брежнєва позувала фотографам оголеною по FaceTime.


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