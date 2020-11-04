"Справжня я": Брежнєва в купальнику та кросівках подуркувала на камеру

Співачка Віра Брежнєва буває не лише гламурною та шикарною, а й досить часто показує себе натуральну – без сценічного образу та гриму.

Саме це вона зробила нещодавно, виклавши кілька фото в купальнику та кросівках. На знімках Віра не стримує себе і дуркує перед камерою.

"Я справжня", - пише співачка про ці знімки.

Серйозна та сумна Віра

А це Віра-пустунка

Нагадаємо, під час карантину Брежнєва позувала фотографам оголеною по FaceTime.