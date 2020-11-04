"Справжня я": Брежнєва в купальнику та кросівках подуркувала на камеру
4 листопада 2020, 11:38
Співачка Віра Брежнєва буває не лише гламурною та шикарною, а й досить часто показує себе натуральну – без сценічного образу та гриму.
Саме це вона зробила нещодавно, виклавши кілька фото в купальнику та кросівках. На знімках Віра не стримує себе і дуркує перед камерою.
"Я справжня", - пише співачка про ці знімки.
Нагадаємо, під час карантину Брежнєва позувала фотографам оголеною по FaceTime.
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