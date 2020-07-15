Брежнєва показала звабливе декольте та ранкове обличчя без мейкапу
15 липня 2020, 17:05
Співачка Віра Брежнєва неодноразово показувала себе ненафарбованою і у звичайному житті користується косметикою мінімально.
Днями артистка провела прямий ефір, у якому разом з візажисткою показала, як робити універсальний мейкап. А перед тим засвітила своє абсолютно чисте обличчя зранку.
На відео помітно, що Брежнєва дещо заспана, але підписники усе одно розхвалили природну красу зірки. Як і її декольте.
Пізніше Віра виклала фото з тим мейкапом, який зробила у прямому ефірі.
Нагадаємо, під час карантину Віра розказувала про своє харчування та згадувала про веганські дні.
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