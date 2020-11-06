Лиса чи не лиса: Jerry Heil розкрила інтригу раптової зміни зачіски

Цілий тиждень співачка Jerry Heil тримала інтригу щодо свого раптового вчинку – гоління голови.

І лише 6-го листопада артистка зізналася, що лисина несправжня.

Про це вона розказала в ефірі "Сніданок з 1+1".

Виявляється, перуку у вигляді лисої голови Jerry вдягнула заради експерименту. У такий спосіб співачка хотіла привернути увагу до того, що нам усюди намагаються промити мозок.

"Створити штучну лисину щоб викрити людську сутність — ідея, яку неможливо було спланувати. Але ідеально живими виходять лише сценарії з імпровізацією", - написала Джеррі у своєму Instagram.

А спочатку здавалося, що зачіска справжня

За словами артистки, за цей тиждень на неї полилося дуже багато хейту.

"Хейтери — своєрідні мама і тато, строгі виховательки в дитсадку. ОПІКУНИ. Дякую їм за любов! І за те, що рухають прогрес", - написала Jerry в Instagram.

Цікаво, який наступний експеримент

Нагадаємо, кілька тижнів тому співачка обіцяла поголитися, якщо не схудне до 47 кіло. Але врешті схуднула аж до 46 кіло до свого дня народження.

Фото з Instagram