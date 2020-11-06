Лиса чи не лиса: Jerry Heil розкрила інтригу раптової зміни зачіски

6 листопада 2020, 16:15

Цілий тиждень співачка Jerry Heil тримала інтригу щодо свого раптового вчинку – гоління голови.

І лише 6-го листопада артистка зізналася, що лисина несправжня.

Про це вона розказала в ефірі "Сніданок з 1+1".

Виявляється, перуку у вигляді лисої голови Jerry вдягнула заради експерименту. У такий спосіб співачка хотіла привернути увагу до того, що нам усюди намагаються промити мозок.

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ЩОБ ЩО? Як думаєте? Простий хайп? Підігрів треку #ХОСТЕЛ_МОНСТРІВ, який ми (теж не просто так) зараз поставили всюди на радіо? Це дещо сильніше, що відкрилося мені прямо під час цього соціального експертменту і те, про що я говоритиму і тут, і в офлайн дуже часто. Створити штучну лисину щоб викрити людську сутність — ідея, яку неможливо було спланувати. Але ідеально живими виходять лише сценарії з імпровізацією🥊 Хейтери — своєрідні мама і тато, строгі виховательки в дитсадку. ОПІКУНИ. Дякую їм за любов! І за те, що рухають прогрес. Я готую наступний проект🐾🐼 Партнери по криміналу: @divergent_agency x @secretservice_ea ♥️

Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL 🤤 (@thejerryheil) 6 Ноя 2020 в 3:40 PST

"Створити штучну лисину щоб викрити людську сутність — ідея, яку неможливо було спланувати. Але ідеально живими виходять лише сценарії з імпровізацією", - написала Джеррі у своєму Instagram.

 
А спочатку здавалося, що зачіска справжня

За словами артистки, за цей тиждень на неї полилося дуже багато хейту.

"Хейтери — своєрідні мама і тато, строгі виховательки в дитсадку. ОПІКУНИ. Дякую їм за любов! І за те, що рухають прогрес", - написала Jerry в Instagram.

 
Цікаво, який наступний експеримент

Нагадаємо, кілька тижнів тому співачка обіцяла поголитися, якщо не схудне до 47 кіло. Але врешті схуднула аж до 46 кіло до свого дня народження.

Фото з Instagram


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