Jerry Heil шокувала лисою головою: Я ніяк не коментуватиму це

Співачка Jerry Heil спантеличила своїх шанувальників коротким відео в Instagram, на якому постає геть без волосся.

"Я ніяк не коментуватиму це, а ви можете", - говорить Яна.

Переглянути цей допис в Instagram багатьом же цікаво було😳🧠🏐 Допис, поширений YouTube🎥 JERRY HEIL 🤤 (@thejerryheil) 30 Жов 2020 р. о 5:37 PDT

Дехто з підписників дівчини припустив, що це якийсь химерний грим до Хелловіну, і насправді вона голову не голила. Одначе згодом Яна додала ще й фото.

Якшо це грим, то дуууже переконливий...

Нагадаємо, кілька тижнів тому зірка справді обіцяла зробити це, якщо не схудне до 47 кіло. З іншого боку, схуднути навіть до 46 кіло до свого дня народження Яні таки вдалося, тож прощатися з косами в неї підстав не було.

Кілька днів тому співачка написала в блозі, що прагнення досягти мети створило "овертиск" на неї, тож потім почалася "компенсація" - вона знову почала переїдати.

"Ця компенсація має в собі не фізіологічні, а психологічні причини. Внутрішня дитина ЛИШИЛАСЯ НАРЕШТІ БЕЗ НАГЛЯДУ. Я відчула це сьогодні, коли нарешті вийшла на світ Божий😄 Вчора було дуже боляче —в мене зайшли: домашня халва, горіхи, випічка з вег протеїнів, напої з веганських протеїнів, кокосова паста. НАВІТЬ ЗАВАРКА ГРЕЧАНОГО ЧАЮ😆 (вона смачна, якщо що; але сам факт!)", - поділилася Яна, порівнявши свій стан із ПМСом.

Jerry Heil розігрує чи справді поголилася налисо?

"Ставлячи ціль, як же важливо переконатися, що ти не занадто на себе тиснеш...", - зазначила вона.

Нагадаємо, шлях "відбитої принцеси" до прийняття своєї зовнішності був непростим, у неї було чимало комплексів, із якими вона боролася. Також Jerry Heil відверто говорить про те, що живе з розладом харчової поведінки.