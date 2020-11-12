Ратаковскі на 6-му місяці вагітності посвітила сосками в звабливому пляжному вбранні

Американська модель Емілі Ратаковскі навіть в очікуванні малюка не перестає радувати своїх фанів гарячими світлинами в спідньому, без спіднього та, звісно, в купальниках власного бренду.

Чергову порцію спекотних фото майбутня мамця запостила в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Лис 2020 р. о 8:01 PST

Нагадаємо, Емілі, яка зараз перебуває на шостому місяці, та її чоловік поки не знають. Вони вважають, що первісток, коли підросте, сам зможе визначитися зі своїм гендером.

Як відомо, Ратаковскі вважає, що демонстрація оголеного тіла та сексуальності - це феміністичний меседж, у праві на який ніхто не може обмежувати жінку.

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