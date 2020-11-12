Ратаковскі на 6-му місяці вагітності посвітила сосками в звабливому пляжному вбранні

Американська модель Емілі Ратаковскі навіть в очікуванні малюка не перестає радувати своїх фанів гарячими світлинами в спідньому, без спіднього та, звісно, в купальниках власного бренду.

Чергову порцію спекотних фото майбутня мамця запостила в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Лис 2020 р. о 8:01 PST

Нагадаємо, Емілі, яка зараз перебуває на шостому місяці, та її чоловік поки не знають. Вони вважають, що первісток, коли підросте, сам зможе визначитися зі своїм гендером.

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Як відомо, Ратаковскі вважає, що демонстрація оголеного тіла та сексуальності - це феміністичний меседж, у праві на який ніхто не може обмежувати жінку.

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Ратаковскі знялася для глянцю в мереживі та з волохатими пахвами