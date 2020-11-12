Єфросиніна показала себе з чоловіком та обурила підписників "поросячою" метафорою

Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила дати відповідь "диванним психологам" у Instagram. Це сталося після того, як негативну реакцію підписників зірки викликав допис із архівним фото з чоловіком, Тимуром Хромаєвим.

"Думаю почитати сьогодні (синові) Сані про Ніф-Ніфа та Наф-Нафа", - зіронізувала Маша, маючи на увазі, що в 2007-му році вони з коханим були повновидіші.

Маша вирішила покепкувати з себе та Тимура зразка 2007-го року

У наступному пості Єфросиніна роз'яснила свій меседж.

Як відомо, Маша часто розказує шанувальникам про здорове харчування та спорт. Телезірка наполягає: гарний вигляд - це "грьобана праця".

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