Єфросиніна показала себе з чоловіком та обурила підписників "поросячою" метафорою
Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила дати відповідь "диванним психологам" у Instagram. Це сталося після того, як негативну реакцію підписників зірки викликав допис із архівним фото з чоловіком, Тимуром Хромаєвим.
"Думаю почитати сьогодні (синові) Сані про Ніф-Ніфа та Наф-Нафа", - зіронізувала Маша, маючи на увазі, що в 2007-му році вони з коханим були повновидіші.
У наступному пості Єфросиніна роз'яснила свій меседж.
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Иногда банан- это просто банан! Предыдущим фото я : - Не называла всех полных свиньями; - Не призывала «одержимо всех худеть!»; - Не унижала достоинство Ниф-Нифа и Наф-Нафа; - Не оскорбляла своего мужа! Его самоиронии и лёгкости даже я учусь... Простите, что вмешиваюсь в ваши глубочайшие познания моего психологического портрета, глубоко НЕ уважаемые мною диванные психологи, но... Попытайтесь на секунду представить, что бывает и так: сын листает фото архив в планшете, видит фотку и спрашивает: «Мам, а кто это?». В доме начинается смех и гадания, что это за год? И в миг я думаю: как это здорово - улыбнуться от души, сейчас это так важно! И закидываю в инсту. Просто УЛЫБНУТЬСЯ вам!!! #Улыбнитесь и вы в ответ! Иногда только этого и достаточно! П.С. Справедливости ради обнимаю всех, кто всё понял и посмеялся вместе с нами! Вас больше в разы, слава Богу! Иначе я бы вообще запуталась в людях #всеммир
Як відомо, Маша часто розказує шанувальникам про здорове харчування та спорт. Телезірка наполягає: гарний вигляд - це "грьобана праця".
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