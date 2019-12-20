Єфросиніна пояснила, чому її вважають стервом

Не секрет, що телеведучу Марію Єфросиніну у телетусовці вважають суворою і дуже вимогливою, як до себе, так і до інших.

Маша про це, звісно ж, знає, але все одно вирішила пояснити, чому за нею закріпилася ця слава "стерва".

"Сьогодні мені сказали, що у мене "слава" дуже жорсткої в роботі людини! Всім, хто вважає мене ідеальною, заявляю - в перекладі життєвою мовою це означає "стервом". Ярлик цей, в наш час і в нашому суспільстві, кріплять до тебе рівно з того моменту, як ти починаєш себе поважати!" - заявила Марія в Instagram.

Єфросиніна знає, що її вважають жорсткою в роботі

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Далі Єфросиніна перелічила, за що саме її можуть вважати стервом.

"Я приходжу вчасно і не терплю запізнень. Якщо не цінуєте мій час, значить, не будете цінувати і спільну справу. Я не переношу безграмотність. Якщо людина не ввібрала освітні ази, нема на що буде нанизувати великі форми. Я не прийму роботу "на від’ї*ись" - це неповага до справи, і до всіх, хто працює самовіддано в команді", - зазначила Маша.

Непунктуальність та неграмотність - це те, чого не терпить Маша

"Я не розумію, коли невиконання встановлених домовленостей пояснюється: "ну, ви ж зрозумієте, ми ще не зовсім в цьому розбираємося, ну, напартачили/та, блін, ну увійдіть у становище, ми не розрахували"… Навіщо тоді бралися?" - обурилася телеведуча.

"Я не розумію бажання працювати мало і бажання багато за це отримувати! І ще у мене не перетравлюється несправедливість! Ну не виробляється в мене фермент для її переробки ... Тому так, я роблю зауваження, вказую на помилки і вимагаю цілковиту віддачу від тих, з ким працюю на результат! Тому що я рівно стільки все життя вимагаю від себе", - наголосила Єфросиніна.

Але так само Єфросиніна вимоглива і до себе

"Під забороною в моєму особистому поведінковому переліку: приниження, образи, інтриги, підсиджування, істерики і дикий крик - це не конструктивно. І, врешті-решт, вже краще стерво, ніж сука", - підсумувала Маша.

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