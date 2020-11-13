"Мозок відключається, рухи паралізує": "НеАнгел" Слава зробила зізнання про закоханість

Співачка Слава Камінська, котра відхрестилася від романів із екснардепом Сергієм Кацубою і танцівником Дмитром Дікусаром, але досі не розсекретила імені свого бойфренда, заінтригувала дописом у Instagram.

Вона розповіла, що відчуває, коли закохана.

"Чи є термін придатності в "метеликів у животі"? Багато людей із роками стають стриманішими та холоднішими, контролюють емоції та не дозволяють собі проявляти почуття, як мінімум, на публіці. А мені здається, що і в 50, і в 70 мене буде однаково штормити. Океан або хвилюється, або так. Це про мене", - зізналася "НеАнгел".

То через кого ж у Слави "метелики в животі"?! фото з instagram

"Мінус такого стану - внутрішній хаос. Ці маленькі тварюки своїми крильцями там по всім органам туди-сюди, мозок відключається, думати ні про що не можеш, рухи паралізує. А найголовніший мінус - б'є по ребрах. А вони, ви пам'ятаєте, не першої свіжості", - додала вона.

Нагадаємо, ексдружина Едгара Камінського не сумнівається, що знову вийде заміж, а може, і не один раз. Але обовязково укладе шлюбний контракт, "щоби не лишити себе з голою дупою".