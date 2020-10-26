"НеАнгел" Слава припустила, що "десь глибоко в душі" вони з Камінським досі люблять одне одного

Співачка Слава Камінська вважає, що треба вміти відпускати страждання минулого, адже лише тоді у життя прийде щось нове та хороше. Про це вона поміркувала в своєму Instagram, показавшись у зухвалому купальнику.

А ще розповіла про те, які в неї зараз стосунки із ексчоловіком, Едгаром Камінським.

"У житті все циклічно: біле завжди змінює чорне, після дощу обов'язково вийде сонце, а пролиті сльози напевно просто зміцнюють вії. Таким є баланс природи: неможливо страждати вічно. Тримати або відпустити - свідомий вибір кожного. Але лише по-справжньому відпустивши, ми звільняємо місце для того, хто вже, в цю хвилину, готовий зробити нас щасливішими", - написала учасниця гурту "НеАнгелы".

Слава у купальнику поділилася життєвою мудрістю

"А він, може, вже і зачекався. Тож, дівчата, поможіть природі з балансом, не затягуйте. Принців із кожним днем дедалі меншає", - попередила вона.

Прикладом того, як треба відпускати старі образи та рухатися вперед, можуть бути взаємини Слави та Едгара.

Як зізналася співачка "Зірковому шляху", вона натішитися не може з того, як колишній опікується їхніми спільними дітьми, Леоном та Лаурою. Зокрема малі лишалися в нього, поки Слава відпочивала в Єгипті.

Заради щасливого майбутнього треба відпускати страждання минулого, впевнена співачка

"Мама вдвічі щасливіша, тому що мама відпочиває, а тато і працює, і з дітьми. Він справляється – буде терпіти до останнього, але ніколи не скаже: "Я більше не можу, забери їх". Бабусі, няні допомагають. Може, панянка Едгара, я не знаю", - зазначила співачка, котра поки не бачить підстав для свого знайомства з подругою Камінського, Ольгою Богатою.

"У нас (із Едгаром) усе-таки колись були почуття, було кохання, з'явились діти. Чому не спілкуватися зараз? Ми любимо дітей, може, десь глибоко в душі й одне одного. Я вважаю, що правильно спілкуватись, принаймні заради дітей і їхньої здорової психіки", - поділилася зірка.

Пара розлучилася влітку 2019-го року

"Я взагалі не люблю сваритися з людьми, це не моє. Мені здається, я знайду спільну мову з будь-ким. І заради себе, і заради дітей. Я взагалі "за" те, щоб це була сім'я – сім'я й залишилась. Все одно до кінця днів ми будемо батьками цих дітей. І нам доведеться спілкуватись нормально. Тому заради нормального внутрішньосімейного клімату можна пожертвувати якимись своїми образами", - додала вона.

Нагадаємо, в житті Слави є загадковий "друг". Співачка не сумнівається, що в майбутньому на неї чекає ще один шлюб.

Фото пресслужби та з Instagram

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