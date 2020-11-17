Лорак у хутрі та з голою спиною попозувала для російського глянцю

Вівторок, 17 листопада 2020, 14:04

Співачка Ані Лорак знялася для чергового російського видання.

Причому позувала вона у натуральному хутрі, що давно є моветоном у світі моди.

У чорній сукні з відкритою спиною та хутряним манто, накинутим на плече, Кароліна з’явиться на сторінках журналу Fashion People, а поки її нові фото оприлюднили в мережі.

 
Лорак оголила спину та забула, що натуральне хутро давно не модне 
 
Але росіяни люблять шуби з соболя 
 
Грінпісу на них нема 
 
Зате інший російський глянець нещодавно назвав Кароліну найстильнішоюспівачкою року 
 
Без хутра Кароліну теж фотографували 
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак розказала ТаблоID про найважливіше. 

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів