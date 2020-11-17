Лорак у хутрі та з голою спиною попозувала для російського глянцю
Вівторок, 17 листопада 2020, 14:04
Співачка Ані Лорак знялася для чергового російського видання.
Причому позувала вона у натуральному хутрі, що давно є моветоном у світі моди.
У чорній сукні з відкритою спиною та хутряним манто, накинутим на плече, Кароліна з’явиться на сторінках журналу Fashion People, а поки її нові фото оприлюднили в мережі.
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак розказала ТаблоID про найважливіше.
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