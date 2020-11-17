Лорак у хутрі та з голою спиною попозувала для російського глянцю

Співачка Ані Лорак знялася для чергового російського видання.

Причому позувала вона у натуральному хутрі, що давно є моветоном у світі моди.

У чорній сукні з відкритою спиною та хутряним манто, накинутим на плече, Кароліна з’явиться на сторінках журналу Fashion People, а поки її нові фото оприлюднили в мережі.

Лорак оголила спину та забула, що натуральне хутро давно не модне

Але росіяни люблять шуби з соболя

Грінпісу на них нема

Без хутра Кароліну теж фотографували

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак розказала ТаблоID про найважливіше.