Російський глянець назвав Лорак найстильнішою співачкою року

Російське видання MODA Topical, головною редакторкою якого є "Міс Всесвіт-2002" Оксана Федорова, визнало співачку Ані Лорак найстильнішою.

Церемонія нагородження премією Topical Style Awards-2020 відбулася 8-го вересня у Москві, і на ній Кароліна була у молочному брючному костюмі.

Фан-акаунт артистки виклав кілька відео з події.

Лорак уже давно свою в російській тусовці. На фото вона разом із Оксаною Федоровою, Зарою та Олесею Судзіловською

Нагадаємо, нещодавно Кароліна відпочивала у Греції разом з дочкою та Філіпом Кіркоровим.