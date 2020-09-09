Російський глянець назвав Лорак найстильнішою співачкою року

9 вересня 2020, 12:50

Російське видання MODA Topical, головною редакторкою якого є "Міс Всесвіт-2002" Оксана Федорова, визнало співачку Ані Лорак найстильнішою.

Церемонія нагородження премією Topical Style Awards-2020 відбулася 8-го вересня у Москві, і на ній Кароліна була у молочному брючному костюмі.

Фан-акаунт артистки виклав кілька відео з події, а сама зірка написала, як приємно їй отримувати такі нагороди.

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12-ая ежегодная звёздная премия журнала «Moda topical» 2020 🏆🎉❤ #анилорак #шоудива

Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 8 Сен 2020 в 12:36 PDT

 
Лорак уже давно свою в російській тусовці. На фото вона разом із Оксаною Федоровою, Зарою та Олесею Судзіловською

Нагадаємо, нещодавно Кароліна відпочивала у Греції разом з дочкою та Філіпом Кіркоровим.


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