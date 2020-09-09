Російський глянець назвав Лорак найстильнішою співачкою року
9 вересня 2020, 12:50
Російське видання MODA Topical, головною редакторкою якого є "Міс Всесвіт-2002" Оксана Федорова, визнало співачку Ані Лорак найстильнішою.
Церемонія нагородження премією Topical Style Awards-2020 відбулася 8-го вересня у Москві, і на ній Кароліна була у молочному брючному костюмі.
Фан-акаунт артистки виклав кілька відео з події, а сама зірка написала, як приємно їй отримувати такі нагороди.
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Самая стильная певица 💥 12-ая ежегодная звёздная премия журнала «Moda topical» 2020 🏆🎉❤ #анилорак #шоудива
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12-ая ежегодная звёздная премия журнала «Moda topical» 2020 🏆🎉❤ #анилорак #шоудива
Нагадаємо, нещодавно Кароліна відпочивала у Греції разом з дочкою та Філіпом Кіркоровим.
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