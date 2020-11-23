Сексі-вбрання і танок на стільці: 51-річна Джей Ло запалила на American Music Awards. ВІДЕО
Понеділок, 23 листопада 2020, 13:59
За місяці карантину американська співачка й актриса Дженніфер Лопес, схоже, скучила за червоними хідниками та сценою, а тепер надолужує. І робить це дуже ефектно.
Після своєї появи на People's Choice Award у червоному міні для церемонії American Music Awards 51-річна зірка обрала ще зухваліше вбрання.
А ще потішила глядачів гарячим танцем.
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Нагадаємо, нещодавно Джей Ло знялася з мамою та дітьми в різдвяній фотосесії.
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