Сексі-вбрання і танок на стільці: 51-річна Джей Ло запалила на American Music Awards. ВІДЕО

Понеділок, 23 листопада 2020, 13:59

За місяці карантину американська співачка й актриса Дженніфер Лопес, схоже, скучила за червоними хідниками та сценою, а тепер надолужує. І робить це дуже ефектно.

Після своєї появи на People's Choice Award у червоному міні для церемонії American Music Awards 51-річна зірка обрала ще зухваліше вбрання.

А ще потішила глядачів гарячим танцем.

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Допис, поширений American Music Awards (@amas)

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло знялася з мамою та дітьми в різдвяній фотосесії.

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