Лопес посвітила вигинами голого тіла з обкладинки та порівняла себе з Кінг-Конгом

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес стала героїнею листопадового номеру The Wall Street Jоurnal Magazine, отримавши титул "Інноваторка поп-культури".

Для чорно-білої фотосесії 51-річна зірка змінила кілька стильних образів, зокрема постала перед камерою в дуже сміливій сукні.

Дженніфер знялася для журналу в ч/б-фотосесії фото з instagram лопес

У інтерв'ю глянцю Джей Ло говорила про те, як важливо їй власним прикладом надихати інших на боротьбу з перешкодами.

Ця світлина прикрасила обкладинку

"Я почуваюся молодою та сильною і хочу показати іншим жінкам, як бути сильними. У моєму виступі на Super Bowl було дуже багато символізму. Мені хотілося стати на даху Емпайр-Стейт-Білдінг, як Кінг-Конг, грюкати себе в груди: "Я тут!" Розумієте? Це дуже потужна річ - застосовувати свою жіночність та свою чуттєвість. Ми тут і ми важливі. Ми заслуговуємо на те, щоби бути рівними. Ви маєте з нами рахуватися", - зазначила вона.

Артистка прагне надихати жінок своїм прикладом

"Ми тут і ми важливі. Ми заслуговуємо на те, щоби бути рівними. Ви маєте з нами рахуватися"

Нагадаємо, одне з головних життєвих правил Дженніфер - не розглядати навіть можливість капітуляції перед труднощами.

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