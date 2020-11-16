Лопес у об'ємному червоному міні отримала відзнаку People's Choice Award

15-го листопада в США відбулася церемонія вручення премій People's Choice Award. Звісно, свої корективи в сценарій традиційно пишного мультизіркового заходу внесла пандемія коронавірусу, і публіка була віртуальною.

Говорила про непростий 2020-й рік зі сцени й одна з переможиць, співачка та акторка Дженніфер Лопес.

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"О Боже мій, 2020-ий, люди, 2020-й - це були не жарти, еге ж? Я маю на увазі, до 2020-го ми були зациклені на тім, щоби здобути цю нагороду, бути номінованими на цю нагороду, нас цікавило, хто продав найбільше записів, хто найбільше заробив у прокаті, чи інші божевільні речі. Цей рік став великим вирівнювачем. Він показав нам, що має значення, що не має, і, як на мене, він укріпив найважливіше, людей", - цитує Джей Ло CNN.

51-річна Дженніфер отримала відзнаку "People's Champion Award". Серед інших переможців у 44 категоріях - Вілл Сміт, Еллен Помпео, Тіффані Хеддіш та Кріс Хемсворт, пише E! Online.

Дженніфер для церемонії обрала ефектне червоне плаття фото з instgaram

Нагадаємо, через пандемію в Лопес на невизначений термін відклалося весілля зі спортсменом Алексом Родрігесом.

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