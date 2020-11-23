Бужинська засвітила струнку фігурку в обтислих фітнес-вбраннях
23 листопада 2020, 16:21
Співачка Катерина Бужинська вирішила продемонструвати шанувальникам себе у спортивних луках. 41-річна зірка запостила кілька світлин у Insta-сторі.
Нагадаємо, багатодітна артистка належить до щасливиць, котрі їдять що забажають і не гладшати. Завдяки добрій генетиці Катя може навіть на ніч ласувати тортиками.
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