Бужинська засвітила струнку фігурку в обтислих фітнес-вбраннях

Співачка Катерина Бужинська вирішила продемонструвати шанувальникам себе у спортивних луках. 41-річна зірка запостила кілька світлин у Insta-сторі.

Бужинська попозувала в спортивному вбранні фото з instagram бужинської

Дивлячись на Катю, одразу хочеться стати в планку

Нагадаємо, багатодітна артистка належить до щасливиць, котрі їдять що забажають і не гладшати. Завдяки добрій генетиці Катя може навіть на ніч ласувати тортиками.

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