Полякова вибралася на шопінг зі своїми "богинями"

Співачка Оля Полякова, якій нині непросто проводити свої концерти в умовах пандемії, зате знайшла час, щоби вибратися на шопінг та прогулянку з донями, Машею та Алісою.

Фото і відео з дівочого дозвілля артистка ділилася в Instagram.

Оля, Маша та Аліса добре провели час разом фото з instagram полякової

"Дві, які думають, що вони Богині, і одна Аліса точно це знає", - підписала Полякова селфі.

Маму теж трішки одягли?

9-річна модниця Аліса

Накупивши Маші та Алісі одягу, Оля покаталася з ними на оглядовому колесі.

Нагадаємо, нещодавно 15-річна Маша, з дозволу зіркової мами, пофарбувала волосся.

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