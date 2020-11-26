Полякова вибралася на шопінг зі своїми "богинями"
26 листопада 2020, 13:57
Співачка Оля Полякова, якій нині непросто проводити свої концерти в умовах пандемії, зате знайшла час, щоби вибратися на шопінг та прогулянку з донями, Машею та Алісою.
Фото і відео з дівочого дозвілля артистка ділилася в Instagram.
"Дві, які думають, що вони Богині, і одна Аліса точно це знає", - підписала Полякова селфі.
Накупивши Маші та Алісі одягу, Оля покаталася з ними на оглядовому колесі.
Нагадаємо, нещодавно 15-річна Маша, з дозволу зіркової мами, пофарбувала волосся.
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