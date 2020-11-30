Чорне чи біле: Кароль у фіналі "Танців" оголила спину у стриманому монохромі

Понеділок, 30 листопада 2020, 12:45

Для фінального ефіру "Танців з зірками" ведуча Тіна Кароль підготувала дві монохромні сукні.

Спочатку співачка з’явилася у закритій асиметричній білій сукні, яку, до речі, розкритикували її фани в Instagram.

"Невдалий образ", "жахливий образ" - пишуть прихильники під фото.

 
Для фіналу Кароль обрала доволі закриті вбрання 

А от чорна сукня більше сподобалася загалу. З вигляду скромне плаття насправді виявилося дуже сексі, бо повністю відкривало спину Тіни.

 
Тіна вже не може без оголення 
 
Пікантні ракурси відкривають спину зірки 
 

Нагадаємо, у фіналу "Танців" перемогла Санта Дімпопулос

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