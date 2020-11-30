Чорне чи біле: Кароль у фіналі "Танців" оголила спину у стриманому монохромі
30 листопада 2020, 12:45
Для фінального ефіру "Танців з зірками" ведуча Тіна Кароль підготувала дві монохромні сукні.
Спочатку співачка з’явилася у закритій асиметричній білій сукні, яку, до речі, розкритикували її фани в Instagram.
"Невдалий образ", "жахливий образ" - пишуть прихильники під фото.
А от чорна сукня більше сподобалася загалу. З вигляду скромне плаття насправді виявилося дуже сексі, бо повністю відкривало спину Тіни.
Нагадаємо, у фіналу "Танців" перемогла Санта Дімпопулос.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Сексуальна геометрія: Кароль посвітила голим тілом у сміливій сукні
Пристрасна Кароль виставила стегно у черговій зухвалій сукні
Кароль підкреслила округлі форми білим вбранням з високим розрізом
Приєднуйтесь до дискусії