Чорне чи біле: Кароль у фіналі "Танців" оголила спину у стриманому монохромі

Для фінального ефіру "Танців з зірками" ведуча Тіна Кароль підготувала дві монохромні сукні.

Спочатку співачка з’явилася у закритій асиметричній білій сукні, яку, до речі, розкритикували її фани в Instagram.

"Невдалий образ", "жахливий образ" - пишуть прихильники під фото.

Для фіналу Кароль обрала доволі закриті вбрання

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А от чорна сукня більше сподобалася загалу. З вигляду скромне плаття насправді виявилося дуже сексі, бо повністю відкривало спину Тіни.

Тіна вже не може без оголення

Пікантні ракурси відкривають спину зірки

Нагадаємо, у фіналу "Танців" перемогла Санта Дімпопулос.

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