Сексуальна геометрія: Кароль посвітила голим тілом у сміливій сукні

Вівторок, 24 листопада 2020, 13:20

Співачка Тіна Кароль продовжує поповнювати свою колекцію сексі-образів у епатажних чорних платтях.

35-річна зірка млосно попозувала в черговому творіння від бренду Mônot та рукавичках To Be.

 
Спокуслива Тіна попозувала в стилі FashionKiller
фото ксенії каргіної надані пресслужбою
 
35-річна співачка приміряла черговий зухвалий образ
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Тіна зізналася, що може відкрити своє серце новому коханню. Але "чоловіком мрії", найважливішим у житті співачки, залишається її син Веніамін.

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