Сексуальна геометрія: Кароль посвітила голим тілом у сміливій сукні
Вівторок, 24 листопада 2020, 13:20
Співачка Тіна Кароль продовжує поповнювати свою колекцію сексі-образів у епатажних чорних платтях.
35-річна зірка млосно попозувала в черговому творіння від бренду Mônot та рукавичках To Be.
Нагадаємо, нещодавно Тіна зізналася, що може відкрити своє серце новому коханню. Але "чоловіком мрії", найважливішим у житті співачки, залишається її син Веніамін.
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