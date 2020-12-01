Сцени замало: Лорак у обтислій шкіряній спідниці влаштувала танці у гримерці. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак, яка майже не рухається у своєму нещодавньому кліпі, надолужила у власній гримерці. Під цю ж пісню, "Страдаем и любим", 42-річна зірка пустилася в танок.

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Нагадаємо, як зізнавалася Кароліна, з роками їй дедалі важче підтримувати дівочу стрункість фігури. Співачка займається спортом щодня та нечасто дозволяє собі улюблений "наполеон" та смажену картоплю.

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