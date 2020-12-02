Осадча продемонструвала нескінченні ноги в білому міні. ФОТО

Фішкою та родзинкою луків телеведучої Катерини Осадчої зазвичай є капелюшки. Мабуть, саме тому 37-річна зірка нечасто обирає міні - бо вся увага тоді би діставалася її ніжкам.

Зробила виняток Катя, надягнувши ефектне біле вбрання. Вона запостила фото в Instagram.

Довгонога Катя знялася на тлі вина фото з instgaram осадчої

Мода нині має бути безпечною

Ну, і як без ліфтолуку

Нагадаємо, дружина Юрія Горбунова часто показується в мережі "на домашньому" - без мейкапу та навіть у піжамі.