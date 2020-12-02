Осадча продемонструвала нескінченні ноги в білому міні. ФОТО

Середа, 2 грудня 2020, 14:45

Фішкою та родзинкою луків телеведучої Катерини Осадчої зазвичай є капелюшки. Мабуть, саме тому 37-річна зірка нечасто обирає міні - бо вся увага тоді би діставалася її ніжкам.

Зробила виняток Катя, надягнувши ефектне біле вбрання. Вона запостила фото в Instagram.

 
Довгонога Катя знялася на тлі вина
фото з instgaram осадчої
 
Мода нині має бути безпечною
 
Ну, і як без ліфтолуку

Нагадаємо, дружина Юрія Горбунова часто показується в мережі "на домашньому" - без мейкапу та навіть у піжамі.


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