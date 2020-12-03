Кароль із голою спиною вишукано повигиналася на камеру

Співачка Тіна Кароль продовжує тішити фанатів новими фотосесіями. Особливо у вбраннях, які вдягала на ефіри "Танців з зірками".

Ось і в сукні з суперфіналу шоу Кароль напозувала фотографці Ксенії Каргіній.

Як тільки Тіна вже не вигиналася перед камерою, демонструючи свою голу спину та трішки грудей.

Кароль знялася в сукні від Monot

"Пожежа", "спека", "небезпечно", - пишуть коментатори Кароль.

Уууу, несіть вогнегасники!

Тіна останнім часом експериментує з позами та образами

Два тижні тому Тіна так само позувала у чорній сукні, але більш відвертій.

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