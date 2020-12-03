Кароль із голою спиною вишукано повигиналася на камеру
3 грудня 2020, 16:17
Співачка Тіна Кароль продовжує тішити фанатів новими фотосесіями. Особливо у вбраннях, які вдягала на ефіри "Танців з зірками".
Ось і в сукні з суперфіналу шоу Кароль напозувала фотографці Ксенії Каргіній.
Як тільки Тіна вже не вигиналася перед камерою, демонструючи свою голу спину та трішки грудей.
"Пожежа", "спека", "небезпечно", - пишуть коментатори Кароль.
Два тижні тому Тіна так само позувала у чорній сукні, але більш відвертій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Чорне чи біле: Кароль у фіналі "Танців" оголила спину у стриманому монохромі
Сексуальна геометрія: Кароль посвітила голим тілом у сміливій сукні
Пристрасна Кароль виставила стегно у черговій зухвалій сукні
Кароль підкреслила округлі форми білим вбранням з високим розрізом
Приєднуйтесь до дискусії