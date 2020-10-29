Дімопулос у ТаблоID-бліц зізналася, що їй заважає займатися сексом частіше

Санта Дімопулос, яка нині бере участь у телешоу "Танці з зірками", одночасно і вдячна проєкту, і багатьом заради нього жертвує. Зокрема - часом, проведеним із дітьми.

А ще участь у шоу не дає їй займатися сексом стільки, скільки хочеться.

Про свої найщасливіші моменти, спогади, страхи та звички 33-річна Дімопулос розказала у ТаблоID-бліц.

Багато хто знає Санту ще з часів "ВІА Гри"

– Згадайте мить свого найбільшого щастя.

– У мене багато таких моментів, я не обмежую себе у відчутті щастя. Але найщасливіші - моменти з родиною, дітьми.

– Чи можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– Всі мої найтепліші дитячі спогади пов'язані з татом. Його образ досі у мене в серці і залишиться там назавжди.

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– Я не тримаю такі моменти в голові, вважаю за краще їх опрацьовувати. Але взагалі я себе відчуваю погано, коли не можу приділити достатньо часу своїм дітям.

– Який ваш найбільший страх?

– Перестати чути себе.

Санта не обмежує себе у відчутті щастя

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

– Зараз я вже в тому віці і стані, коли мені подобається все. Не так давно я хотіла прибрати вагу після пологів - участь у "Танцях із зірками" мені в цьому відмінно допомогла. В іншому - я приймаю свою зовнішність. Всі недоліки давно стали достоїнствами!

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Якби я мала таку силу - я б хотіла, щоби мій батько був живий.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Я, звичайно ж. Хто ж впорається краще?!

– Яка ваша найкраща звичка?

– Я - "досягатор". Обожнюю досягати намічених цілей і йду до них, незважаючи ні на що!

Роль себе Дімопулос не довірила би нікому... крім себе

– Яке ваше улюблене слово?

– "Любов", "дякую".

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Напевно, всі образливі слова залишилися в моєму шкільному житті. Зараз мені можуть написати хіба що коментар в Інста, але я навіть не звертаю уваги на такі слова. Адже вони не про мене, вони - про того, хто їх пише.

– Чим ви зобов'язані вашим батькам?

– Життям. Тим, яка я є. Своїм стрижнем.

– Ваша guilty pleasure.

– Солодощі)

– З ким був ваш найкращий поцілунок?

– З чоловіком. І попереду у нас ще багато таких.

– Ваше найбільше розчарування.

– Зрада, злість і несправедливість. До цього у мене немає імунітету.

– Якби ви могли повернутися у минуле – який момент обрали б?

– З останніх - народження дочки. Це був неймовірний момент!

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– На ефірі шоу "Танці з зірками", де ми танцювали контемп, який я присвятила своєму батькові.

– Як часто ви займаєтесь сексом?

– Хотілося б частіше. Чекаю закінчення "Танців ..."!)))

"Потерпи, коханий, от закінчаться "Танці"..."

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Телепорт і клонування.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Без посмішки. І - будемо чесними - телефону!

– Що ви вважаєте вашим найбільшім досягненням?

– Мої діти - моє найбільше досягнення.

– Якою ви хочете залишити у пам'яті людей?

– Тією, що надихає, що спонукає людей відчувати любов і шукати її в собі.

– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?

– Все можливо, якщо прислухатися до себе, жити усвідомлено, не здаватися, багато працювати і не звертати з шляху.

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

– Вдома з родиною.

Тепер у Санти з чоловіком 5-ро дітей на двох

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