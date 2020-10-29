Дімопулос у ТаблоID-бліц зізналася, що їй заважає займатися сексом частіше
Санта Дімопулос, яка нині бере участь у телешоу "Танці з зірками", одночасно і вдячна проєкту, і багатьом заради нього жертвує. Зокрема - часом, проведеним із дітьми.
А ще участь у шоу не дає їй займатися сексом стільки, скільки хочеться.
Про свої найщасливіші моменти, спогади, страхи та звички 33-річна Дімопулос розказала у ТаблоID-бліц.
– Згадайте мить свого найбільшого щастя.
– У мене багато таких моментів, я не обмежую себе у відчутті щастя. Але найщасливіші - моменти з родиною, дітьми.
– Чи можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?
– Всі мої найтепліші дитячі спогади пов'язані з татом. Його образ досі у мене в серці і залишиться там назавжди.
– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.
– Я не тримаю такі моменти в голові, вважаю за краще їх опрацьовувати. Але взагалі я себе відчуваю погано, коли не можу приділити достатньо часу своїм дітям.
– Який ваш найбільший страх?
– Перестати чути себе.
– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?
– Зараз я вже в тому віці і стані, коли мені подобається все. Не так давно я хотіла прибрати вагу після пологів - участь у "Танцях із зірками" мені в цьому відмінно допомогла. В іншому - я приймаю свою зовнішність. Всі недоліки давно стали достоїнствами!
– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
– Якби я мала таку силу - я б хотіла, щоби мій батько був живий.
– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
– Я, звичайно ж. Хто ж впорається краще?!
– Яка ваша найкраща звичка?
– Я - "досягатор". Обожнюю досягати намічених цілей і йду до них, незважаючи ні на що!
– Яке ваше улюблене слово?
– "Любов", "дякую".
– Що найгірше вам коли-небудь казали?
– Напевно, всі образливі слова залишилися в моєму шкільному житті. Зараз мені можуть написати хіба що коментар в Інста, але я навіть не звертаю уваги на такі слова. Адже вони не про мене, вони - про того, хто їх пише.
– Чим ви зобов'язані вашим батькам?
– Життям. Тим, яка я є. Своїм стрижнем.
– Ваша guilty pleasure.
– Солодощі)
– З ким був ваш найкращий поцілунок?
– З чоловіком. І попереду у нас ще багато таких.
– Ваше найбільше розчарування.
– Зрада, злість і несправедливість. До цього у мене немає імунітету.
– Якби ви могли повернутися у минуле – який момент обрали б?
– З останніх - народження дочки. Це був неймовірний момент!
– Коли ви востаннє плакали і чому?
– На ефірі шоу "Танці з зірками", де ми танцювали контемп, який я присвятила своєму батькові.
– Як часто ви займаєтесь сексом?
– Хотілося б частіше. Чекаю закінчення "Танців ..."!)))
– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?
– Телепорт і клонування.
– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
– Без посмішки. І - будемо чесними - телефону!
– Що ви вважаєте вашим найбільшім досягненням?
– Мої діти - моє найбільше досягнення.
– Якою ви хочете залишити у пам'яті людей?
– Тією, що надихає, що спонукає людей відчувати любов і шукати її в собі.
– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?
– Все можливо, якщо прислухатися до себе, жити усвідомлено, не здаватися, багато працювати і не звертати з шляху.
– Де б ви хотіли бути прямо зараз?
– Вдома з родиною.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Каменських у ТаблоID-бліц розповіла про найкращий поцілунок та згадала себе 9-місячною
Кохання, темрява та зрада: Ані Лорак у ТаблоID-бліц розказала про найважливіше