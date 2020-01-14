Дімопулос у Дубаї показала 4-місячну дочку та фігуру в купальнику
Вівторок, 14 січня 2020, 10:11
Рівно 4 місяці тому Санта Дімопулос народила дочку, яку вони з чоловіком Ігорем Кучеренком назвали Софією.
Зараз матуся з дітьми відпочиває в Дубаї і вже продемонструвала себе в купальнику.
А ще у сторі Instagram Санта пояснила, чому досі не показувала доню.
Нагадаємо, дочку Дімопулос народжувала разом зі своїм чоловіком, який був присутній при появі на світ усіх своїх чотирьох дітей.
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