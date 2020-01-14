Дімопулос у Дубаї показала 4-місячну дочку та фігуру в купальнику

Вівторок, 14 січня 2020, 10:11

Рівно 4 місяці тому Санта Дімопулос народила дочку, яку вони з чоловіком Ігорем Кучеренком назвали Софією.

Зараз матуся з дітьми відпочиває в Дубаї і вже продемонструвала себе в купальнику.

А ще у сторі Instagram Санта пояснила, чому досі не показувала доню.

 
Санта з сином Даніелем та донькою Софією відпочиває в Еміратах
 
 
 
Під час вагітності Санта набрала 14 кілограмів, але, судячи з фото, вже скинула більшість

Нагадаємо, дочку Дімопулос народжувала разом зі своїм чоловіком, який був присутній при появі на світ усіх своїх чотирьох дітей.

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